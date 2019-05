Zoom sur les îles méconnues de Venise

Un paysage qui est en mouvement constant, voilà ce que Venise offre à ses visiteurs. Que ce soit en plein brouillard ou sous le soleil, la ville témoigne d'une beauté remarquable de par sa lagune et ses centaines d'îles. Découvrez en images la splendeur de ce musée à ciel ouvert.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.