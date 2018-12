Zoom sur les marchés de Noël de la Forêt-Noire, en Allemagne

À la fin de l'automne, les artisans d'Allemagne prennent de l'avance pour préparer les marchés de Noël. Entre les décorations et les accessoires de l'Avent, leurs étals invitent les visiteurs à se rendre sur des places décorées et des rues illuminées aux couleurs des fêtes de fin d'année. Le marché de Gengenbach est l'un des plus réputés. L'ambiance y est conviviale et chaleureuse. Le moment incontournable de la tradition germanique reste la tournée de Saint-Nicolas le 6 décembre.



