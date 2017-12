Zoom sur les traces de Jésus en Terre sainte

Jésus a passé son enfance et une bonne partie de sa vie d'adulte en Galilée. Selon les évangiles, le Christ aurait été élevé à Nazareth. De nos jours, cette ville compte le plus grand nombre de chrétiens en Israël. Comme dans un hâvre de paix, ces derniers cohabitent en harmonie avec les musulmans. Nazareth vit également grâce aux pèlerins chrétiens. Chaque année, près de 700 000 milles d'entre eux se rendent à la basilique de l'Annonciation.



