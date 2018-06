Zoom sur Moscou, la capitale du pouvoir

Avec huit hectares de pavé, la Place Rouge est l'une des plus grandes places d'Europe. Située au cœur de Moscou, elle a vu passer la plupart des événements de l'histoire de la Russie. D'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine, tous les dirigeants russes y ont mis en scène leur pouvoir. La Place Rouge est autant la place des défilés militaires, des grands événements historiques que des festivités du quotidien.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.