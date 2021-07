13-Novembre : une association de proches de victimes porte plainte contre des soutiens d'Eric Zemmour

À la suite de ces publications, une plainte a été déposée par l'association "13onze15". Elle dénonce "le détournement à des fins personnelles, politiques et électoralistes" des photos de victimes, a indiqué Me Jean Reinhart, l'avocat de l'association à l'AFP. "En agissant ainsi Génération Z créé un préjudice et viole les dispositions légales relatives à la protection de la vie privée", a-t-il estimé, précisant que la plainte avait été déposée pour "utilisation et détournement d'images sans le consentement des ayants-droit".