16 ans après le meurtre de Marine Boisseranc, la police judiciaire lance un nouvel appel à témoins

Fin 2011, le petit ami de la victime, Ludovic P. 28 ans, avait été mis en examen pour le meurtre celle-ci. Ce dernier qui a toujours clamé son innocence a finalement été placé en 2014 sous le statut de témoin assisté. Dans ce dossier, un SDF de 32 ans avait été précédemment mis en examen fin 2006 et écroué. Il avait été remis en liberté en janvier 2007 après avoir été mis hors de cause par des expertises.

L'appel à témoins a été diffusé en fin de semaine dernière par la direction centrale de la police judiciaire. Les enquêteurs recherchent en effet des personnes pouvant avoir des informations sur le couple formé par Stéphane Moitoiret et Noëlla Hégo. Les deux sont déjà connus pour une terrible affaire : le meurtre de Valentin, 11 ans, tué de 44 coups de couteau dans la nuit du 28 au 29 juillet 2008 à Lagnieu (Ain). Ils ont été condamnés pour ces faits en appel en 2013 à 30 ans de réclusion criminelle et 18 ans par les assises de l'Ain.

Afin d'élucider ce "cold case", la police judiciaire relance donc la machine. Dans l'appel à témoins diffusé sur les réseaux et dans les médias, on peut lire : "Veuillez prendre attache avec l'Office central pour la répression des violences aux personnes si le couple Stéphane Moitoiret et Noëlla Hego précédemment mis en cause dans le meurtre du petit Valentin Crémault, a été hébergé sur votre commune au cours de l'année 2005".

Les enquêteurs, qui fournissent des photos du couple, rappellent que ce dernier "se déplaçait à vélo et arrivaient en général en fin de journée dans les villages". Stéphane Moitoiret prenait contact soit un élu, soit un représentant de la paroisse, soit chez l'habitant. Les deux se présentaient ensuite comme des pèlerins et demandaient à être hébergés pour une ou plusieurs nuitées. "Stéphane Moitoiret était plus communicatif de Noëlla Hégo qui restait en retrait", détaille la police judiciaire.

Selon la maire de Chazay-d’Azergues, Pascale Bay, Stéphane Moitoiret et sa compagne Noëlla Hego auraient été aperçus sur les lieux du crime, le jour même du drame en 2005, à deux reprises.