Crash d'un hélicoptère en Savoie : qu'est-ce que le groupe SAF ?

Le groupe SAF, endeuillé ce mardi par le crash d'un de ses appareils en Savoie, a soufflé ses 40 ans l'année dernière. Depuis 1979, cette entreprise privée basée à Albertville est spécialisée dans le secourisme et les travaux aériens par hélicoptère. Forte d'une flotte d'une quarantaine d'appareils, elle possède des bases en Suisse et au Maroc et intervient dans toutes les Alpes, à Paris et dans le Sud-Ouest.