À Argenteuil, une jeune fille de 14 ans retrouvée morte noyée, deux lycéens interpellés

Ce lundi soir, une jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte noyée après avoir été battue et jetée dans la Seine à Argenteuil (Val-d'Oise) par deux lycéens a-t-on appris de sources policières et judiciaires. Selon les premiers éléments de l'enquête, un jeune garçon et sa petite amie ont "battu et jeté" la victime dans la Seine, indique le parquet de Pontoise. Les suspects ont finalement été interpellés par les policiers dans la nuit alors qu'ils s'étaient réfugiés chez un ami. Âgés de 15 ans, les deux individus ont été placés en garde à vue.