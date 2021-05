"À tout moment, on peut mourir" : des policiers témoignent du malaise au sein des forces de l'ordre

Ces deux policiers ne se connaissent pas. L'un et l'autre ont plusieurs années de métier à leur actif et beaucoup de terrain, notamment dans des brigades de nuit. Pour ne pas être reconnus, ils souhaitent rester anonymes. La violence et le risque, c'est leur quotidien. "Quand on intervient, à tout moment, on peut mourir", assure Ethan, policier dans le Var, sollicité dans le sujet en tête d'article. "On est à la merci de tous ces problèmes d'armes qui circulent, de missions qui tombent dans la banalité (...) On s'aperçoit que cela devient banal aussi de tuer un flic ou de l'écraser", ajoute-t-il.