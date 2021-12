Accident mortel avec une voiture électrique Tesla à Paris : ce que l'on sait

FAIT DIVERS – Un chauffeur de taxi a perdu samedi 11 décembre le contrôle de son véhicule rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement de Paris. L'accident a fait un mort et 19 blessés. L'origine du drame reste à déterminer.

C'est un événement tragique et extraordinaire qui s'est produit le week-end dernier dans les rues de la capitale. Samedi soir, rue de Tolbiac, dans le 13e arrondissement, un taxi a percuté pas moins de 20 personnes. L'une des victimes est décédée et sur les 19 autres blessées, certaines se trouvaient toujours ce jeudi dans un état grave. Le conducteur était au volant d'un véhicule électrique de marque Tesla au moment des faits. La question se pose depuis de savoir si c'est une erreur humaine ou une défaillance technique qui est à l'origine de cet accident. LCI fait le point sur ce que l'on sait de ce drame.

Le choc un peu avant 21 heures

L'accident s'est produit le 11 décembre, entre 20h40 et 21 heures rue de Tolbiac, à l'intersection avec les avenues de Choisy et d’Ivry. Le chauffeur de taxi a perdu le contrôle de son véhicule électrique Tesla. Le taxi a percuté deux piétons, puis un conteneur à verre qui, sous le choc causé par la vitesse, a été projeté en l'air et a explosé au sol. La voiture a ensuite percuté un feu de signalisation, lui aussi projeté en l'air. Puis a terminé sa course dans une camionnette en circulation au milieu du carrefour, selon le récit d'une source policière. L'accident a fait un mort et 19 blessés, selon le dernier bilan retenu par l'enquête.

Chauffeur mis en examen

Placé en garde à vue, le chauffeur a été entendu pendant de longues heures par les enquêteurs. Âgé de 56 ans, ce dernier exerce cette profession depuis 25 ans. Résidant dans Essonne, il n'était pas en service au moment des faits. Sa femme et ses filles se trouvaient à ses côtés quand il a perdu le contrôle du véhicule. Mercredi, cinq jours après le drame, le quinquagénaire a été mis en examen pour "homicide involontaire et blessures involontaires par véhicule terrestre à moteur" et placé sous contrôle judiciaire. "Mon client est vraiment très choqué par l'accident qui a été d'une particulière violence", a réagi auprès de l'AFP son avocate, Me Sarah Saldmann. "C'est un accident pour lui, il a tout fait pour appuyer sur la pédale de frein qui est restée bloquée et parallèlement la voiture s'est emballée et a roulé excessivement vite", a relaté l'avocate rappelant que ce modèle électrique n'était pas équipé d'un frein à main. Le véhicule a été acheté neuf "il y a trois mois" et n'avait pas présenté de difficulté jusqu'alors, selon elle.

La compagnie G7 suspend une partie des véhicules

Mardi, la compagnie G7 a mis à l'arrêt mardi une trentaine de taxis électriques Tesla d'un modèle similaire à celui qui a provoqué l'accident spectaculaire, une précaution prise bien qu'on en ignore les causes. La Model 3 de Tesla est son best-seller et l'une des voitures électriques les plus vendues en Europe. Ce n'est pas un véhicule autonome. La seule fonction possible aujourd'hui est une assistance à la conduite sur autoroute, qui permet par exemple de changer de voie en activant le clignotant. Mais le conducteur doit garder ses mains sur le volant et ses yeux sur la route.

Tesla écarte toute défaillance à ce stade

Tesla, qui a accès à certaines données techniques, a écarté toute défaillance technique de sa voiture. L'enquête ouverte par le parquet de Paris devra déterminer, en s'appuyant notamment sur des expertises techniques, si l'accident est le résultat d'une erreur humaine ou d'une défaillance technique. Quelque 70.000 Model 3 de Tesla circulent sur le continent. La Model 3 de Tesla est le best-seller du constructeur américain. Le véhicule n'est pas autonome, mais est équipé d'une assistance à la conduite sur autoroute qui impose néanmoins de garder ses mains sur le volant et ses yeux sur la route.

Déjà plusieurs polémiques

Plusieurs polémiques ont frappé la jeune marque automobile concernant la sécurité de ses véhicules. L'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a indiqué en janvier, après avoir examiné près de 250 requêtes, que les accidents cités ne pouvaient être attribués à un défaut du véhicule, mais plutôt à une "mauvaise utilisation de la pédale". En avril, les freins des Tesla ont fait les gros titres en Chine : une cliente mécontente a fait un coup d'éclat au salon de Shanghai, protestant contre le système de freinage supposément défectueux d'un véhicule dans lequel des proches avaient été blessés.

Le système d'aide à la conduite "Autopilot" fait également l'objet d'une enquête de la NHTSA après une série d'accidents. Le fait que Tesla teste en conditions réelles avec des conducteurs lambdas de nouvelles fonctionnalités d'aide à la conduite sans avoir d'autorisation spécifique alimente également les controverses. Tesla a par ailleurs rappelé quelques milliers de Model 3 et Model Y en juin aux Etats-Unis pour inspecter et resserrer, voire remplacer, des boulons dans les étriers de freins. "Les boulons fixant les étriers de freins pourraient se desserrer, les étriers pourraient se détacher et entrer en contact avec la jante de la roue", selon un document transmis par Tesla à la NHTSA.

A.S.

