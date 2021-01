Accusation d'inceste : "Victor" Kouchner porte plainte pour la première fois contre son beau-père Olivier Duhamel

Jeudi dernier, 21 janvier, une semaine après sa sœur, "Victor" avait été entendu par les policiers de la Brigade de protection des mineurs (BPM) chargés depuis le 5 janvier de l'enquête ouverte pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans", selon une source proche du dossier et le parquet de Paris. Selon une source proche du dossier, cet homme aujourd'hui âgé de 45 ans est revenu longuement sur les faits révélés par sa sœur dans La Familia Grande, paru le 7 janvier.

Dans ce récit autobiographique de 200 pages, à la parution duquel "Victor" ne s'est pas opposé, Camille Kouchner accuse M. Duhamel, politologue de renom et influent, ancien eurodéputé et habitué des médias, d'avoir abusé sexuellement de son jumeau à la fin des années 80. Selon son récit, les agressions auraient duré "un an" ou "des années". "Deux ou trois. Je ne sais pas", écrit la fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner et de la professeure de droit Evelyne Pisier (morte en 2017), qui s'était remariée avec Olivier Duhamel.

"Victor" avait été interrogé dans une première procédure ouverte en 2011, mais avait alors refusé de déposer plainte pour ces faits, probablement prescrits. L'enquête avait été "classée sans suite", a indiqué le 5 janvier dans un communiqué le procureur de Paris Rémy Heitz, sans motiver cette décision. La nouvelle enquête ouverte à la parution de livre vise à vérifier que les faits sont bien prescrits depuis 2003,"à faire la lumière" sur cette affaire et à "identifier toute autre victime potentielle", selon Rémy. Heitz.