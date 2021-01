Le mari du producteur Gérard Louvin accusé d'inceste, tous deux dénoncent un "chantage"

Dans un communiqué commun, les avocats des producteurs, Me Christophe Ayela et Céline Bekerman, dénoncent des "accusations mensongères".

Le Monde a révélé lundi 25 janvier la plainte déposée le 8 janvier à Paris par Olivier A. visant M. Moyne, accusé de "viol par ascendant sur mineur de 15 ans", et Gérard Louvin, pour "complicité" de ces faits. Selon le quotidien, Olivier A. dit dans cette plainte avoir "été victime de caresses et de masturbations", puis "d'abus plus graves (...) puisqu'il affirme avoir été obligé de pratiquer des fellations sur la personne de Daniel Moyne", entre 10 ans et 14 ans.

Me Debuisson, l'avocat d'Olivier A., dénonce les "horreurs subies" par son client, en situation de "détresse". La révélation de l'affaire Olivier Duhamel, après que la juriste Camille Kouchner a accusé son beau-père politologue d'avoir abusé de son frère jumeau, "a servi d'électrochoc". "Il a senti le besoin de libérer sa parole", veut "pouvoir faire reconnaître son statut de victime" et permettre de "libérer la parole d'autres victimes" éventuelles du couple, selon son conseil.