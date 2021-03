Adolescent tué à Bondy : deux frères déférés pour assassinat, la piste d'un différend sportif privilégiée

Un meurtre sur fond de rivalité sportive entre adolescents. La mort par balle d'Aymen, vendredi en fin d'après-midi dans une maison de quartier de Bondy (Seine-Saint-Denis), serait liée à un différend lors d'un entraînement de boxe. C'est en tout cas la piste que privilégient actuellement les enquêteurs. Deux frères, dont les gardes à vue ont été levées ce lundi, ont été déférés devant le juge d'instruction pour assassinat.

La victime, âgée de 15 ans, pratiquait ce sport de combat depuis plusieurs années. Élève doué et prometteur, le jeune garçon mettait régulièrement au tapis un autre adolescent. Selon l’oncle de la victime, ce jeune de 17 ans s’en est plaint à son grand-frère, âgé lui de 27 ans, aujourd’hui soupçonné d'avoir tué pour sauver l’honneur de la famille. "Ils sont montés sur le ring, mais Aymen était plus fort que l’autre et il ne l’a pas accepté. Et malheureusement cette rivalité a tourné dans le mauvais sens et cela a conduit à ce drame", déplore Sid-Ali Menana, encore sous le choc.