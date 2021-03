Adolescente morte noyée à Argenteuil : une cellule d'écoute mise en place dans le lycée de la victime

En plus des "personnels écoutants", une "représentante de la direction académique du Val-d'Oise" a également été dépêchée sur place. Dans son communiqué, l'académie de Versailles exprime sa "plus vive émotion" face à ce drame et "son plein soutien à la famille de la victime, à ses camarades et aux personnels de l'établissement".

L'incompréhension et la tristesse régnaient mardi matin devant le lycée. "C'était une fille avec le sourire. On ne peut pas mourir comme ça à 14 ans, c'est grave", déplore Ali, élève en seconde. "On nous a prévenus en classe ce matin", explique Clara, 17 ans, à l'AFP. "Elle était sympa. On ne la connaissait pas personnellement mais on lui parlait", ajoute-t-elle, affirmant que les deux mis en cause, qui ont été interpellés dans la nuit et placés en garde à vue, devaient passer en conseil de discipline.