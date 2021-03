Ce que l'on sait de la mort d'Alisha, 14 ans, retrouvée noyée à Argenteuil

Les agresseurs présumés sont un adolescent de 15 ans et sa petite amie du même âge. En rentrant chez lui lundi soir, le jeune garçon a reconnu les faits auprès de sa mère. L’une des riveraines en témoigne : "Ma voisine est venue me voir en panique. Elle m’a dit que son fils lui avait avoué avoir frappé et jeté une jeune fille à la Seine. J’ai tout de suite appelé la police." "Le gamin en question, on le connaît. Ce n’est pas quelqu’un de violent, pas du tout. C’est un geek. Il jouait aux jeux vidéos et ne traîne pas souvent dehors", souligne encore cette femme interrogée par TF1. Rapidement appréhendés, les deux suspects se trouvent toujours en garde à vue ce mardi soir. Aucun d'entre eux n'avait d'antécédent judiciaire.