Procès Bygmalion : Copé dénonce la "stratégie de défense intenable" de Sarkozy

Jean-François Copé, entendu comme simple témoin par le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de ce procès, avait bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Un fait qu'il a tenu a rappelé. "J'ai fait confiance à la justice, qui a investigué de manière approfondie" et qui "a démontré que non seulement il fallait me mettre hors de cause" mais qu'"en réalité cet argent avait bien servi au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy", a-t-il fait valoir.