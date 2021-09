Affaire Bygmalion : l’heure du jugement pour Nicolas Sarkozy

Une nouvelle condamnation à son encontre ? L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, saure ce jeudi s'il est condamné et pour quelle peine dans le cadre de l'affaire dite "Bygmalion" sur le supposé financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012.

Si l'ex-président n'est pas mis en cause pour le système de fausses factures, au cœur de la fraude, il l'est cependant pour avoir dépassé le seuil légal des dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros. Un délit pour lequel le parquet a requis un an de prison, dont six mois avec sursis.