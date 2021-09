Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy déclaré coupable de financement illégal

Trois mois après les réquisitions du parquet, le tribunal correctionnel a rendu son jugement ce jeudi 30 septembre au matin dans l'affaire dite Bygmalion et a déclaré coupable Nicolas Sarkozy de financement illégal. Ce dernier n'était pas présent au tribunal ce jeudi.

Jugé uniquement pour "financement illégal de campagne", l'ancien Président encourait un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. En mai-juin dernier, après cinq semaines d'audience dans ce dossier concernant les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, le parquet avait requis à l'encontre de Nicolas Sarkozy un an de prison, dont six mois avec sursis.