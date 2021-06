Affaire Bygmalion : six mois de prison ferme requis contre Nicolas Sarkozy

JUSTICE - Une peine d'un an de prison dont six mois avec sursis et 3.750 euros d'amende ont été requis, jeudi 17 juin, à l'encontre de Nicolas Sarkozy. L'ex-président est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour les dépenses excessives de sa campagne en 2012.

"Nicolas Sarkozy ne regrette visiblement rien puisqu'il n'est venu qu'à une seule audience". La procureure Vanessa Perrée a tenu un réquisitoire empreint de fermeté à l'encontre de Nicolas Sarkozy, ce jeudi, poursuivi pour financement illégal de campagne électorale dans le procès Bygmalion. Une affaire dans laquelle la peine maximale a été requise à l'encontre de l'ancien président : un an de prison, dont six mois avec sursis, et une amende de 3750 euros. Des peines allant de 18 mois à 4 ans d'emprisonnement avec sursis ont également été requises à l'encontre des autres prévenus.

Devant la justice, la procureure Vanessa Perrée a dénoncé "la totale désinvolture" de l'ancien président. "Ce comportement de ne pas se considérer comme un justiciable comme un autre, comme un citoyen parmi les citoyens, est à l'avenant de ce qu'il a été lors de cette campagne présidentielle, se situant hors de la mêlée", a-t-elle poursuivi. Avant d'insister : "Cette désinvolture vis-à-vis [es autres prévenus] et du tribunal est à l'image de la désinvolture dans sa campagne", a-t-elle insisté.

"Il y a nécessairement des mensonges"

La campagne de Nicolas Sarkozy a été marquée par une "improvisation et une impréparation totale", a continué la magistrate. La procureure a aussi ironisé sur ces "professionnels de la politique" qui ignoraient tout du coût de meetings électoraux. "Il y a 14 prévenus et presque autant de versions. Ces multiples versions et leur impossible combinaison montre qu'il y a nécessairement des mensonges", a affirmé de son côté le procureur Nicolas Baïetto. Malgré les notes d'alerte sur le risque de dépassement du coût de la campagne, dès le 7 mars 2012, "Nicolas Sarkozy veut un meeting par jour" et dès lors "vogue la galère", a ironisé le procureur. Pour eux, la culpabilité des ex-dirigeants de Bygmalion, qui organisait les meetings, et de sa filiale chargée de l'événementiel Event & Cie et des ex-cadres de l'UMP ne fait "aucun doute".

"Invraisemblable !"

Les procureurs ont demandé trois ans de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende pour Jérôme Lavrilleux, ancien directeur adjoint de la campagne. Contre les trois ex-cadres de Bygmalion qui ont admis avoir accepté la mise en place du système de fausses factures, dix-huit mois de prison avec sursis ont été requis. La peine la plus lourde (4 ans d'emprisonnement avec sursis) a été requise à l'encontre d'Eric Cesari, ex-directeur général de l'UMP, et de Guillaume Lambert, qui était le directeur de la campagne en 2012. Le principal intéressé, lui, a nié au cours de son interrogatoire les accusations à son égard. Il n'y a eu "aucun emballement" de la campagne, qui ressemblait "comme une sœur" à celle de 2007, voire à celle de son opposant au second tour, François Hollande, a martelé à la barre Nicolas Sarkozy. Comment la campagne de 2012 aurait-elle alors pu "coûter le double", a-t-il scandé. "Invraisemblable !"

