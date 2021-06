Affaire Jubillar : ce que les enquêteurs ont saisi lors d'une perquisition au domicile familial

Les accessoires de téléphonie et le matériel informatique livreront-ils des éléments aux enquêteurs ? Mardi 22 juin, les gendarmes de la section de recherches de Toulouse sont allés perquisitionner une nouvelle fois la maison de Cédric Jubillar à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Le trentenaire qui a été mis en examen et écroué vendredi, six mois après la disparition de son épouse, l'infirmière Delphine Jubillar, âgée de 33 ans et mère de leurs deux enfants, était présent aux côtés des militaires.

Les enquêteurs ne seraient pas repartis mains vides. "Une ou deux cartes SD et une clé USB ont notamment été saisies pour être exploités, nous précise Me Alary confirmant une information du Parisien. La perquisition s'est déroulée mardi dans la matinée en présence de M. Jubillar et de l'une de mes collaboratrices et a été très rapide". Les gendarmes rechercheraient notamment des captures d'écran qu'aurait pu faire Cédric Jubillar sur le matériel de téléphonie, photographique et informatique de son épouse, alors que le couple était en instance de divorce.