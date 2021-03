Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy va faire appel d'un jugement "infondé et injustifié"

"Je vous annonce que nous allons former un appel contre cette décision." Voilà ce qu'a annoncé Jacqueline Laffont, avocate de Nicolas Sarkozy, quelques heures après la condamnation de l'ancien chef de l'Etat à trois ans d'emprisonnement dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. "Le Président conteste cette condamnation, cette condamnation suscite à la fois notre incompréhension et notre indignation", a-t-elle indiqué, dénonçant une décision "en décalage total avec la réalité de l’audience".

"Nicolas Sarkozy est calme mais déterminé à poursuivre la démonstration de son innocence dans cette affaire, à poursuivre devant la cour d’appel ces démonstrations que nous avions faites devant le tribunal et qui manifestement n’ont pas été reprises en compte par cette décision", a ajouté l'avocate, selon qui le jugement rendu ce lundi est "sévère", "infondé et injustifié". "Nous avons un tribunal qui a été dans l’incapacité de trouver des preuves et qui fait appel à un faisceau d’indices. C’est rarissime et je pense que ça se passe de commentaires", a déclaré Jacqueline Laffont.