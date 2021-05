Affaire du Crédit Lyonnais : le procès de Bernard Tapie reprend, après un renvoi pour motif de santé

Ses démêlés avec la justice avaient été interrompus à cause de son cancer de l’œsophage et de l'estomac. Bernard Tapie revient devant les tribunaux à partir de lundi 10 mai pour son procès en appel, pour des soupçons d'escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008 censé solder son litige avec le Crédit lyonnais. À l'ouverture du procès, en octobre, la cour d'appel de Paris avait jugé que l'homme d'affaires n'était pas en état de comparaitre à cause de sa santé dégradée. Ce coup-ci, il sera bien présent dans le box des accusés d'après son avocat, et ce malgré le violent cambriolage qu'il a subi à son domicile avec sa femme en avril.

L'ex-patron de l'Olympique de Marseille est rejugé, ainsi que cinq autres prévenus dont son avocat et le patron d'Orange Stéphane Richard, deux ans après sa relaxe surprise de juillet 2019 prononcée par le tribunal correctionnel de Paris. Bernard Tapie est accusé d'avoir truqué l'arbitrage qui avait conclu à une "faute" du Crédit Lyonnais et accordé à l'homme d'affaires près de 400 millions d'euros lors de la revente de la marque Adidas dans les années 1990.

Depuis, Bernard Tapie a été condamné à rembourser la somme. Le montant de celle-ci est encore âprement discutée, la cour d'appel de Paris ayant estimé l'an dernier qu'il s'élevait à 438 millions d'euros, mais l'homme d'affaires s'est pourvu en cassation. Parallèlement, les sociétés de Bernard Tapie, en faillite personnelle depuis 1994, ont été placées en liquidation judiciaire en 2020, ouvrant la voie à la vente de ses biens et un potentiel remboursement. Il a fait appel et une autre audience est prévue en septembre.