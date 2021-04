Affaire Mouzin : les recherches reprennent dans les Ardennes après des aveux de Monique Olivier

Et si l'affaire Estelle Mouzin connaissait enfin son dénouement ? 18 ans après la disparition de la fillette de neuf ans, Monique Olivier a avoué avoir joué un rôle dans sa séquestration dans les Ardennes, a annoncé l'un des avocats de la famille, Me Didier Seban, à nos confrères de franceinfo. Bien que son ex-mari Michel Fourniret a avoué à demi-mot avoir tué Estelle Mouzin en mars 2020, le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé. Les fouilles se poursuivaient encore il y a quelques jours aux abords de Ville-sur-Lumes, là où résidait la sœur de Michel Fourniret et où Monique Olivier l'accuse d'avoir séquestré, violé et étranglé la fillette.