Disparition d'Estelle Mouzin : pourquoi les enquêteurs creusent-ils à Issancourt ?

"L’essentiel, c’est de retrouver le corps d’Estelle Mouzin. C’est désormais la seule énigme du dossier", avait commenté à l'automne l'avocat de Monique Olivier, Me Richard Delgenes. Quelques mois plus tôt, en mars 2020, Michel Fourniret , 78 ans, avait avoué sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin après avoir été mis en cause par son ex-épouse. Les recherches se sont donc intensifiées depuis ces aveux, se basant chaque fois au départ sur des indices ou des bribes de déclarations pouvant apporter de précieux éléments.

Fin octobre 2020, pendant cinq jours, la juge d'instruction Sabine Kheris avait tenté de "raviver les souvenirs" du tueur en série à travers une "mise en situation" pour retrouver le corps d'Estelle, disparue à neuf ans en janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne) et qu'il a reconnu avoir tuée. Sous haute sécurité, le convoi le transportant avec son ex-épouse, Monique Olivier, s'était rendu tour à tour dans la maison de Ville-sur-Lumes, où Estelle Mouzin aurait été séquestrée, violée et tuée, selon Monique Olivier, dans un cimetière de Charleville-Mézières, sur un terrain à Floing ou encore au château du Sautou, une vaste propriété isolée. Le terrain de Floing, où le tueur en série avait aménagé un jardin d'enfants, la maison de Ville-sur-Lumes et le château du Sautou avaient déjà été fouillés en décembre 2018 et juin 2020, en vain.