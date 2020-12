Affaire Fiona : Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf jugés pour la quatrième fois

Le mystère autour de la mort de la petite Fiona enfin élucidé ? Plus de sept ans après la disparition de la fillette de 5 ans, un quatrième procès s'ouvre ce mardi à Lyon. L'épilogue annoncé d'une (longue) saga judiciaire ponctuée de mensonges, coups bas et autres revirements de situation. Après plusieurs reports, Cécile Bourgeon et son ex-compagnon Berkane Makhlouf vont donc comparaître devant la cour d'assises du Rhône à compter de ce 1er décembre. Les événements et responsabilités pourraient toutefois être se révéler difficiles à établir, le corps de la jeune fille demeurant introuvable.