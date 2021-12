Affaire Delphine Jubillar : une marche organisée dimanche, un an après sa disparition

Ils ont préféré attendre le dimanche pour réunir le plus de monde. Le 19 décembre prochain, soit un an et quatre jours après la disparition de Delphine Jubillar, ses amis, collègues et soutiens défileront à Cagnac-les-Mines dans le Tarn où était domiciliée l'infirmière trentenaire pour lui rendre hommage.

Depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, personne n'a eu de nouvelle de Delphine Jubillar. C'est son mari Cédric Jubillar qui avait signalé sa disparition le 16 décembre à l'aube.

Le couple était en instance de divorce et six mois après la disparition, ce peintre-plaquiste et père de leurs deux enfants de 2 et 7 ans, a été mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et placé en détention provisoire le 18 juin 2021. Cédric Jubillar a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et formulé, via ses avocats, plusieurs demandes de remise en liberté. La troisième a été rejetée jeudi par la justice.