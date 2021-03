Affaire Karachi et financement occulte : Balladur relaxé, deux ans de prison avec sursis pour François Léotard

Le procès d'Édouard Balladur et Fraçois Léotard s'était ouvert le 19 janvier dernier. Plus de 25 ans après la campagne présidentielle malheureuse d'Édouard Balladur, la Cour de justice de la République a rendu sa décision, jeudi 4 mars, sur des accusations de financement occulte visant l'ancien Premier ministre et son ex-ministre de la Défense François Léotard, dans un volet de l'affaire Karachi. Si Edouard Balladur a été relaxé, François Léotard a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende.

L'accusation avait requis le 2 février un an de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende à l'encontre d'Édouard Balladur, jugé à 91 ans pour "complicité" et "recel" d'abus de biens sociaux. Une peine de deux ans de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende a été demandée contre François Léotard, 78 ans, poursuivi lui pour "complicité".

Le président de la Cour, Dominique Pauthe, avait commencé la lecture de son arrêt à 11h.