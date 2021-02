Affaire Karachi : comment s'est déroulé le réquisitoire contre Edouard Balladur et François Léotard

Revenant sur "ces 5 demi-journées d’audience qui ont pu susciter le malaise ou un goût d’inachevé", le procureur général près la Cour de cassation fustige l’attitude des prévenus qui "n’ont pas répondu aux questions", usé "de digressions politico-diplomatiques" ou encore fait le choix de "rester général", paraphrasant les propos d’Edouard Balladur. "Vous ne pouvez juger ce dossier au vu de ces 5 demi-journées d’audience où on a entendu tout et son contraire. Une vérité saute aux yeux, il y a forcément des menteurs" constate-t-il. Mais le magistrat l’assure : "Derrière ces audiences, il y a un dossier. Un dossier qui a déjà donné lieu à de sévères condamnations" devant le tribunal correctionnel. Il rappelle par ailleurs à la Cour de Justice (composée de 3 magistrats et 12 parlementaires) qu’elle n’est "pas là pour juger une politique gouvernementale" mais pour juger "la régularité du financement".

Vient le moment attendu du réquisitoire. À deux voix. François Molins prend la parole en premier. Le débit est rapide, le ton ferme. "Vous avez à juger un dossier hors norme" prévient-il. Hors norme par son ancienneté (les faits ont plus de 25 ans), par l’âge des prévenus (respectivement 91 et 78 ans), par le fait que plusieurs protagonistes sont décédés, que Zied Takkiedine est en fuite et que nombre de témoins sont absents.

Écartée la piste des dons, écartée aussi la piste des fonds secrets de Matignon avancée notamment par l’ancien trésorier de la campagne. Pour l’accusation, reste la piste des rétro-commissions, une piste "particulièrement sérieuse" et "celle retenue par la commission d’instruction". Pour le parquet, l’ancien Premier ministre "a bien été informé des contrats en cours et il a constamment approuvé les arbitrages qui ont été rendus".

Le préambule passé, vient le fond du dossier. François Molins rappelle que les faits portent "sur 5 contrats d’armement représentant un montant considérable : 32 milliards de francs". Pour l’accusation, Edouard Balladur et François Léotard ont imposé un réseau d’intermédiaires "inutile", surnommé le réseau k, "dans l’unique but de générer des rétro-commissions" dont une partie servira à alimenter le compte de campagne du candidat à l’élection présidentielle. Une somme cristallise l’attention : un versement de 10,2 millions de francs en espèce, juste après sa défaite au premier tour. Un versement qui correspondrait avec le montant de retraits effectués en Suisse par Zied Takkiedine.

Certes, "le défaut de preuves matérielles directes impose une construction juridique, intellectuelle, qui repose sur un faisceau d’indices", reconnait François Molins, qui a repris la parole. Mais "s’il reste toujours des zones d’ombres et qu’il est regrettable que les prévenus n’aient pas dit la vérité, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute". L’ancien Premier ministre "ne peut nier qu’il connaissait l’origine frauduleuse des sommes versées".

"Avec la plus grande conviction, je vous demande de les déclarer coupables", lance le haut magistrat à la Cour de justice à qui il demande de tenir compte de la "gravité des faits", mais aussi de "l’ancienneté des faits" et de "la personnalité des deux prévenus". Et de faire la différence entre les deux prévenus, François Léotard ayant eu un "rôle beaucoup plus impliqué" dans l’introduction et le paiement du réseau k.

Contre Edouard Balladur, il requiert 1 an d’emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d’amende. Contre François Léotard, le double, soit 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 100.000 euros d’amende. La parole est désormais à la défense.