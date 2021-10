Affaire "Le Grêlé" : comment les enquêteurs ont démasqué le tueur en série ?

Entre 1983 et 1994 au moins, Le Grêlé aurait commis pas moins de six viols et quatre meurtres. Voici comment les enquêteurs de la Crim' sont remontés jusqu'à lui, après 35 ans d'enquête.

Répondant au nom de François Vérove, cet individu âgé de 59 ans, ancien militaire devenu policier et qui était à la retraite, s'est suicidé mercredi. Dans une lettre retrouvée sur place et révélée en partie dans les médias, il écrit : "Je reconnais être un grand criminel qui a commis des faits impardonnables jusqu'à la fin des années 1990". Ce père de famille affirme aussi dans ces aveux qu'il se sentait recherché par la police. Il y évoquerait également "des pulsions passées" mais qu'il s'était "pris en main" et n'aurait "rien fait depuis 1997", tout en avouant les meurtres "sans donner les noms de victimes ni les circonstances".

Son portrait-robot a été publié des dizaines de fois dans les journaux. Un visage fermé, un regard noir et surtout, des excroissances sur le visage marqué par des véroles qui ont valu le surnom du "Grêlé". Jeudi, le parquet de Paris a confirmé que ce 30 septembre 2021 marquait bien la fin d'un des plus anciens cold case après la découverte du corps sans vie d'un homme dans un appartement du Grau-du-Roi dans le Gard.

Le matin même du meurtre, "Le Grêlé" avait été aperçu par plusieurs personnes, dont les parents de la petite fille et son demi-frère, dans le hall de l'immeuble. Quelques minutes après le départ de ses parents, Cécile aurait pris l'ascenseur pour se rendre à l'école. Son agresseur se serait alors probablement engouffré derrière elle, l'obligeant à descendre au deuxième sous-sol puis l'entraînant dans les caves pour la violer et la tuer.

Le 5 mai 1986, Cécile Bloch est retrouvée morte. L'enfant alors âgée de 11 ans a été poignardée, étranglée avec des cordelettes et violée. Après cet homicide, un portrait robot avait été largement diffusé dans les médias, représentant un homme âgé de 25 ans environ, mesurant 1,80 m avec des cheveux châtains, une peau grêlée sur le visage à cause de traces d'acné.

Entre 1986 et 1994, six viols et trois autres meurtres auraient été commis par le gendarme. Le 29 avril 1987, Gilles Politi, 38 ans, et sa fille au pair allemande, Irmgard Müller, 21 ans, sont retrouvés morts au domicile parisien de la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, dans le Marais. Lui est sur son lit pieds et mains liés, sur le ventre. Elle est quasi nue, pendue par les bras comme crucifiée, la gorge tranchée. Les deux ont été torturés avec une cigarette et un couteau. Un mégot prélevé sur place notamment permettra en 2001 d'obtenir l'ADN du suspect.

En plus de la petite Cécile et du couple étranglé à Paris, Le Grêlé est également soupçonné d'un quatrième meurtre, celui de Karine Leroy, 19 ans, disparue en juin 1994 à Meaux (Seine-et-Marne), selon le journal Le Parisien. Une liste de six viols commis entre 1983 et 1994 lui est aussi imputée.