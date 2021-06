Affaire Lucas Tronche : le téléphone retrouvé serait bien celui de l'adolescent

La découverte de ce téléphone était survenue vendredi dernier, deux jours après la découverte d'ossements, d'un sac à dos, de débris de montre et de bouts de vêtements pouvant être ceux du jeune homme. L'ensemble avait été retrouvé dans une zone d'escarpée située à moins d'un kilomètre du domicile de Lucas Tronche et fouillée à la demande de la nouvelle juge d'instruction en charge du dossier.

Le procureur de la République de Nîmes avait indiqué en fin de semaine que le blouson et la montre étaient bien ceux de Lucas. Des analyses ADN des ossements sont en cours. Les résultats sont attendus dans la semaine. "Les expertises médico-légales et génétiques nous permettront de nous assurer que nous sommes bien en présence des ossements de Lucas Tronche", a-t-il ajouté, précisant que les résultats de ces analyses n'étaient pas attendues avant quelques semaines, "le plus vite possible".

"Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre", avait aussi insisté le procureur de Nîmes. Jeudi dernier, il avait indiqué que la cause de la mort pouvait "aussi bien être une chute accidentelle, qu'un geste volontaire de se jeter dans le vide ou une altercation".

"La découverte d’un corps pouvant être celui de Lucas nous semble mettre un terme à ces six années de recherches mais aussi d’espoir", ont réagi jeudi sur Twitter les parents de Lucas.