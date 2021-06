Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais renvoyé devant les assises de l'Isère pour "meurtre"

Selon nos sources, le 1er juin 2021, les juges d’instruction de Grenoble ont rendu leur ordonnance de mise en accusation. Celle-ci est conforme aux réquisitions du parquet et ordonne le renvoi de Nordahl Lelandais devant la Cour d’assises de l’Isère pour le meurtre de Maëlys de Araujo, précédé de l’enlèvement et de la séquestration de l’enfant mineure de 15 ans. C'est un pas de plus vers l'épilogue de cette affaire qui avait mis sur les radars de la police celui que beaucoup soupçonnent désormais d'être un tueur en série.

Le dimanche 27 août 2017, vers 3 heures du matin, on constate la disparition de la petite Maëlys lors d'un mariage dans la commune iséroise de Pont-de-Beauvoisin. Très vite, les regards se tournent vers cet invité de dernière minute, aux agissements suspects. La personnalité trouble et le passé violent de Nordahl Lelandais renforcent le soupçon, mais il nie l'enlèvement de la fillette, dont le corps reste introuvable. Les battues et les marches blanches se succèdent, jusqu'à ce qu'il avoue en février 2018, et conduise les enquêteurs sur le site où il avait déposé le corps, dans le massif de la Chartreuse.

Nordahl Lelandais nie alors avoir tué volontairement la fillette, n'avouant qu'une "claque". Plus tard, lors de la reconstitution des faits, il reconnaîtra lui avoir porté plusieurs coups violents.