Affaire Maëlys : trois ans après les faits, les juges d'instruction ont terminé leurs investigations

Plus de trois ans après les faits, les juges d’instruction ont achevé leurs investigations dans le dossier de la disparition de Maëlys, 9 ans, enlevée et tuée lors d'un mariage en en Isère le 26 août 2017. "La juge d’instruction a rendu ce jour une ordonnance au parquet aux fins de règlement en vertu de l’article 175 du code de procédure pénale", fait savoir le procureur de la République de Grenoble à la presse confirmant une information de nos confrères de BFMTV.

"Le parquet a désormais un mois pour relire et analyser le dossier et transmettre en retour au juge ses réquisitions sur les suites qu’il entend donner à la procédure, ajoute le magistrat. Dans ce délai, les autres parties peuvent adresser leurs observations au juge ou formuler des demandes d’actes."

La petite Maëlys, 9 ans, avait disparu au cours d'une soirée de mariage organisée à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Six mois plus tard, en février 2018, Nordahl Lelandais avait avoué avoir tué l'enfant et avait fourni aux enquêteurs les indications qui ont permis de retrouver des restes de la fillette à l'issue de difficiles recherches dans la montagne enneigée.

Jusqu'à cette date, l'ancien maître-chien avait farouchement nié son implication dans la disparition de la fillette. Sur les conseils de son avocat AlainJakubowicz, il s'était ravisé après la récente découverte d'une trace de sang de l'enfant sous les tapis de sol du coffre de son véhicule, désossé par les enquêteurs. Plusieurs indices accablaient depuis près de six mois l'unique suspect de l'enlèvement et du meurtre de la fillette de 8 ans : une trace ADN de Maëlys retrouvée sur le tableau de bord de son véhicule et des images de caméra de surveillance filmées dans la nuit de sa disparition.