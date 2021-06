Enlèvement de Mia : l'ex-militaire mis en examen pour association de malfaiteurs

Le militaire à la retraite était un ancien lieutenant-colonel. Il a été interpellé dans les Hautes-Pyrénées lors d'une opération des gendarmes de la section recherches de Nancy et de policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) car il aurait participé à l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia et serait un proche de Rémy Daillet.

Selon nos informations, l'homme a été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de préparer des enlèvements d’enfant" et pour "non dénonciation de crime", a annoncé dans la soirée le procureur de la République de Nancy, François Pérain. À l’issue, il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de quitter les départements de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, l'obligation de pointage à la gendarmerie locale et l'interdiction de contact avec les autres protagonistes et les journalistes.

Le militaire à la retraite était présenté ce vendredi à un juge d'instruction, a annoncé le parquet de Nancy dans un communiqué. "Il a reconnu avoir donné des conseils sur la manière d'organiser des enlèvements d'enfants", mais a nié "avoir participé aux réunions préparatoires à l'enlèvement de Mia", a précisé le procureur de la République, François Pérain, qui entend requérir son placement en détention provisoire.