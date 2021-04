Affaire Mia : le dernier suspect mis en examen

La petite fille avait été retrouvée saine et sauve le 18 avril, cinq jours après son enlèvement, commandité par sa mère qui n'en avait plus la garde. La fillette et sa mère avaient été retrouvées dans un squat dans le canton de Vaud, en Suisse. Si le suspect est resté mutique pendant sa garde à vue, il a parlé pendant son interrogatoire de première comparution. Cet ancien "coach mental", qui perçoit actuellement le RSA, a reconnu deux choses importantes : avoir effectué un repérage des lieux trois semaines avant l'enlèvement et avoir participé aux visio-conférences de préparation du rapt.