Affaire Mia : un ancien militaire interpellé dans les Hautes-Pyrénées

Le militaire à la retraite était un ancien lieutenant-colonel. Il a été interpellé dans les Hautes-Pyrénées lors d'une opération des gendarmes de la section recherches de Nancy et de policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) car il aurait participé à l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia et serait un proche de Rémy Daillet.

Dans l'enquête, c'est ce dernier qui avait été mis en cause dans l'organisation de cet enlèvement. Cet homme, figure d'un mouvement complotiste, a été arrêté fin mai en Malaisie, où il résidait depuis plusieurs années et a depuis entamé une grève de la faim.

Dans le cadre de cette affaire, six hommes et la mère de la fillette, proches de la mouvance antisystème et complotiste, ont déjà été mis en examen et placés en détention provisoire.