Affaire Duhamel : l'enquête classée sans suite pour cause de "prescription"

En avril dernier, Olivier Duhamel, accusé d'avoir violé son beau-fils "Victor" Kouchner lorsque ce dernier était mineur dans les années 1980, a reconnu "difficilement" les faits lors de son audition devant les policiers, dans cette affaire qui a relancé le débat sur la prescription de l'inceste.

Les accusations contenues dans le livre "La Familia Grande" ont fait grand bruit depuis janvier : dans ce récit autobiographique, Camille Kouchner accuse son beau-père d'avoir abusé de son jumeau, surnommé "Victor", à la fin des années 1980.

Aujourd'hui âgé de 45 ans, "Victor" a déposé plainte contre M. Duhamel à l'issue de son audition le 21 janvier par la brigade de protection des mineurs. Fils de l'ancien ministre Bernard Kouchner et de la professeure de droit Evelyne Pisier (morte en 2017) qui s'était remariée avec Olivier Duhamel, "Victor" avait été interrogé dans une première procédure ouverte en 2011. Il avait alors refusé de déposer plainte pour ces faits, probablement prescrits. Camille et Bernard Kouchner ont également été entendus par les enquêteurs, tout comme la fille et le fils qu'Olivier Duhamel et Evelyne Pisier avaient adoptés dans les années 1980. Leur fils adoptif, trentenaire, a assuré aux policiers que le politologue n'avait pas abusé de lui.