Acquitté d'Outreau, Franck Lavier renvoyé devant les assises pour le viol de sa fille

Les charges ont été jugées "suffisantes" pour ouvrir un procès. Franck Lavier, l'un des acquittés de la très médiatique affaire d'Outreau, est renvoyé devant les assises du Pas-de-Calais pour des faits de "viols et agressions sexuelles" sur l'une de ses filles, alors âgée entre 15 et 16 ans. "Je vous confirme la décision de renvoi devant la cour d'assises de Franck Lavier pour des faits de viols et d'agressions sexuelles", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer Guirec Le Bras, vendredi 12 novembre, confirmant une information du Parisien, sans toutefois donner plus de précisions.