Affaire Pegasus : enquête du parquet de Paris sur l’espionnage de journalistes

L’enquête a été ouverte par le procureur pour des chefs d’"atteinte à l'intimité de la vie privée", "interception de correspondance", "accès frauduleux" à un système informatique ou encore "association de malfaiteurs". Des investigations qui sont confiées à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), précise le communiqué. Elles font suite au dépôt de plainte du site Mediapart après que son fondateur et directeur Edwy Plenel et la journaliste Lénaïg Bredoux ont été espionnés par les autorités marocaines via le logiciel Pegasus, selon le consortium.

"Il ne s’agit pas d’une 'simple' écoute téléphonique ou d’un 'classique' piratage d’une messagerie, mais d’un véritable changement de paradigme dans la collecte (légale ou illégale) de données", a argué le site sur son compte Twitter après avoir déposé plainte, qui voit dans cette affaire "un nouveau scandale mondial sur la surveillance qui est mis au jour". En parallèle, le Canard Enchaîné envisage de porter plainte à son tour, tandis que son ancienne collaboratrice Dominique Simmonnot, aujourd'hui contrôleure générale des lieux de privation de liberté, a été espionnée.