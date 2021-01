Affaire Grégory : le père parle pour la première fois depuis 15 ans

L'avocat suit les parents du petit Grégory depuis 1985, quand la mère de l'enfant avait été arrêtée et mise en examen. Entre temps, la relation entre Thierry Moser et Jean-Marie Villemin s'est renforcée au moment où ce dernier a été placé en détention pour le meurtre de Bernard Laroche, un temps considéré comme le meurtrier du petit Grégory. "J’ai été voir Bernard Laroche pour qu’il avoue et je l’ai tué dans un moment d’aberration et de total désespoir", écrit-il. Après son passage en prison, c'est encore son avocat qui viendra le chercher à sa sortie de la maison d’arrêt.