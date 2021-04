Affaire Sarah Halimi : alors qu'une nouvelle loi va voir le jour, un rapport préconise le statu quo sur l'irresponsabilité pénale

Selon le rapport riche d'une cinquantaine de pages, il n'est pas "nécessaire de modifier l'article 122-1 du code pénal", qui prévoit que "n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes". Et le texte va même plus loin affirmant que la modification de ce principe pourrait "remettre en cause notre édifice pénal".

Mais dans quel contexte ce premier rapport avait-il été commandé ? Revenons en janvier 2020. À l'époque, le président de la République, Emmanuel Macron réagit à l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de décembre 2019 jugeant que l’auteur du meurtre de la sexagénaire juive ne serait pas renvoyé aux assises, comme le rappelle le quotidien du Monde. "Le besoin de procès est là", avait commenté le chef de l'État depuis Jérusalem. Une déclaration qui lui vaudra un recadrage de la part des deux plus hauts magistrats français sur l'indépendance de la justice.

Le gouvernement veut alors élargir la réflexion sur la question épineuse de l'irresponsabilité pénale. En février 2020, Nicole Belloubet annonce la création d’une commission. Son but est d’évaluer la façon dont la justice procède pour juger des personnes irresponsables pénalement. Aux manettes de cette mission : deux anciens avocats et anciens présidents, respectivement Les Républicains et Parti socialiste, de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Philippe Houillon et Dominique Raimbourg.