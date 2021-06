Affaire Troadec : ouverture d'un procès hors-norme aux assises de Nantes

Le 8 ou le 9 juillet devrait être rendu le verdict dans le procès d’Hubert Caouissin et de sa compagne qui s’ouvre ce mardi devant la cour d’Assises de Loire-Atlantique. Ces deux semaines et demi doivent permettre de passer en revue les circonstances d’un quadruple meurtre particulièrement sordide dont le mobile semble être un différend familial concernant de présumés lingots d’or.

L’ancien ouvrier chaudronnier comparaît pour meurtre, accompagné ou suivi d'un autre crime, et atteinte à l'intégrité de cadavres. Lydie Troadec, quant à elle, doit être jugée pour recel de cadavres et modification des preuves d'un crime. Le premier encourt la prison à perpétuité. La seconde, qui se présente libre devant la cour, risque trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Les victimes sont Pascal et Brigitte Troadec, et leurs enfants, Charlotte, 18 ans, et Sébastien, 20 ans. Tous les quatre ont été tués dans la nuit du 16 au 17 février 2017 dans leur pavillon d'Orvault, près de Nantes. La sœur de la mère de famille avait donné l’alerte une semaine plus tard, inquiète de ne pas avoir de nouvelles du couple, une fonctionnaire des impôts et un ouvrier qualifié.