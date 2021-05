Policier grièvement blessé dans la Loire : 8 personnes interpellées

Une dizaine de jours après l'agression d'un policier à Rive-de-Gier, dans la Loire, huit hommes ont été interpellés et placés en garde à vue, a appris l'AFP de sources policières et judiciaires. Les interpellations réalisées ce mercredi 26 mai à Rive-de-Gier, Saint-Chamond et Givors ont mobilisé 84 policiers, dont ceux de la Brigade de recherche et d’intervention de la police judiciaire et de deux antennes du Raid. Elles font suite à l'agression qu'a subie un brigadier-chef de 51 ans, dans la nuit du 13 au 14 mai, alors qu'il intervenait dans un quartier de Rive-de-Gier avec deux autres de ses collègues.