Agression de Kheira Hamraoui : la garde à vue d'Aminata Diallo levée, l'enquête continue

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, après un dîner qui a réuni les joueuses et le staff de l’équipe féminine du PSG, Aminata Diallo et Kheira Hamraoui ont été victimes d'un guet-apens. La seconde a alors été rouée de coups, notamment dans les jambes, par deux individus cagoulés et équipés d'une barre de fer. Prise en charge dans la foulée à l’hôpital de Poissy, l'ancienne Lyonnaise a été profondément marquée physiquement et psychologiquement par cet événement. Elle a même du déclarer forfait pour le match de Ligue des champions face au Real Madrid, au Parc des Princes (4-0).