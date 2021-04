Agression du metteur en scène Alain Françon : un homme mis en examen pour "tentative de meurtre"

L'attaque était survenue en pleine journée, dans un secteur fréquenté de Montpellier, le 17 mars dernier. Ce jour-là, le metteur en scène Alain Françon était victime d’un coup porté en région cervicale latérale gauche, à l’aide d’un objet tranchant de type couteau ou cutter. La victime s'était effondrée dans une rue du centre, près de l'hôtel où elle résidait, avant d’être recueillie par des passants qui prévenaient les secours.

Hospitalisée dans un état préoccupant, Alain Françon, 76 ans, avait pu être finalement entendu dès le lendemain, 18 mars, par les enquêteurs qui ont également procédé à l'audition de témoin et au visionnage des images de vidéosurveillance. "Au terme de nombreuses investigations, un individu était discriminé pour s’être rapproché, dans la minute précédant l’agression, du trajet de la victime. Son parcours était reconstitué, avant et après le coup porté, et permettait d’obtenir une image et une identification de celui-ci", indique ce vendredi le parquet de Montpellier dans un communiqué de presse. "Le mis en cause était interpellé le 1er avril 2021 au pied de son domicile, dans lequel une perquisition permettait de retrouver vêtements et accessoires, dont une sacoche correspondant en tous points aux images et témoignages obtenus et contenant des lames de cutter".