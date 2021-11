Paris : un étudiant surdoué de 17 ans mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste"

Domicilié dans la très chic rue Dupin dans le 6e arrondissement de Paris, entre le Bon Marché et l'église Saint-Sulpice, ce jeune garçon, né d'un père japonais et d'une mère française, a obtenu son bac à 15 ans et venait d'achever sa prépa HEC quand les policiers l'ont arrêté. Interrogé sous le régime de la garde à vue pendant 96 heures, il a été mis en examen à l'issue pour "association de malfaiteurs terroriste" et placé en détention provisoire alors que ce dernier s'apprêtait à intégrer à la rentrée l'École supérieure de commerce de Paris après avoir réussi le concours d'entrée.

Selon Le Parisien qui révèle cette affaire, le suspect se serait converti à l'islam à l'âge de 13 ans via un étudiant algérien qui lui donnait des cours de maths le soir. Il aurait trouvé dans la religion des réponses à son mal-être suite à du harcèlement scolaire. Ne supportant pas cette idée de conversion, son père l'aurait mis dehors. Le jeune homme, qui n'appréciait par le nouveau compagnon de sa mère, aurait alors vécu seul dans son studio du 6e arrondissement.

En plus de ses leçons qu'il connaissait parfaitement, l'adolescent aurait voulu mettre ses "compétences financières" au service de l'organisation terroriste Al-Qaïda en gérant notamment des "cryptomonnaies". Peu avant son interpellation, il aurait finalement changé ses plans et aurait opté vers un départ prochain pour la Syrie.

Le jeune garçon se serait formé à l'arabe et serait entré en contact avec des djihadistes via les réseaux sociaux. Ses surnoms sur le web ? "Bilel" ou "Abou Layla el Yabani" (Le Japonais). Il aurait ainsi communiqué avec certains via Telegram notamment et se serait lié avec une adolescente radicalisée dans l'Hérault, fan du 11 septembre et de l'assassinat de Samuel Paty. Sans l'avoir jamais vue physiquement, il projetait même de se marier avec elle et de partir s'installer en Afghanistan.