Pris au piège dans sa maison, un obèse de plus de 250 kg bientôt évacué

Alain Panabière fera ainsi l’objet d’une opération regroupant pas moins de 40 personnes, prêtes à procéder à l’extraction de ce dernier après avoir effectué plusieurs réunions et missions de reconnaissance sur place pour évaluer les risques et trouver la solution adéquate. Ainsi, comme le précise le quotidien francilien, la maison mitoyenne a été évacuée et un conteneur aménagé a été confectionné pour accueillir le patient au premier étage par les pompiers.

Cette évacuation est le fruit de plusieurs mois de lutte de la part de Me Jean Codognès. Il avait ainsi déposé plainte le 29 octobre dernier auprès du procureur pour "non-assistance à personne en danger et omission de porter secours à personne en péril", au nom d’Alain et de la Ligue contre l’obésité. L’avocat d’Alain Panabière et la présidente de cette ligue, Agnès Maurin, avaient sollicité le Premier ministre et les ministres de l’Intérieur et de la Santé pour traiter cette affaire le plus vite possible.