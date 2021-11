"Le partenaire de mes bavures" : une étiquette de vin signée Charb fait réagir la police

Il préfère s'en amuser et ne comprend pas la polémique. "Il y a deux ans, un policier s'en était déjà pris à mes étiquettes mais c'est de l'humour, et les bouteilles sont restées dans le commerce", commente auprès de LCI ce jeudi Gérard Descrambe, viticulteur dans le bordelais et grand copain de la bande de Charlie Hebdo.

Plusieurs dessinateurs de l'hebdomadaire satirique - et d'autres grands noms de la BD - lui ont ainsi offerts des dessins pour décorer ses bouteilles. Les œuvres notamment de Franck Margerin, Reiser, Cavanna, Gébé, Tignous, Wolinski, ou encore Charb s'affichent en grand sur 75cl de rouge. Et c'est justement un dessin de ce dernier, assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, qui offusque certains policiers depuis mercredi.

Ainsi, dans un tweet montrant l'étiquette de la bouteille, le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale écrit :"Cette bouteille est en rayon chez Carrefour City à #Nantes /On y voit un dessin de #policier ivre, et la mention 'le partenaire de mes bavures'. C’est une insulte à une profession, et indigne de cette enseigne..." Le syndicat demande dans son post au groupe de réagir suite à cette découverte.