Alsace : un jeune homme meurt "la tête arrachée" en manipulant un mortier d’artifice

La préfecture du Bas-Rhin, comme celle du Haut-Rhin, avait interdit la vente et l'achat de feux d'artifices pendant tout le mois de décembre. Néanmoins, à minuit, pétards et mortiers ont résonné dans toute l'agglomération de Strasbourg. Des habitants les tiraient de chez eux, le couvre-feu interdisant de sortir depuis 20h.

Une soixantaine de voitures ont été incendiées dans différents quartiers de Strasbourg. Un nombre moins important que lors du réveillon de l'an passé, au cours duquel des policiers et des pompiers avaient violemment été pris à partie. Pour prévenir les incendies de véhicules dans la ville, le dispositif policier avait été renforcé et le stationnement interdit dans plusieurs rues et zones d'habitation. "On ne peut pas se permettre d'avoir le même bilan que l'an dernier. On a fait le maximum pour que cette nuit se passe mieux", avait déclaré la préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier.