"Ah ben non, je ne livre pas aux Juifs" : un livreur Deliveroo recherché à Strasbourg

Dans ces deux restaurants strasbourgeois casher, "c'est un peu la même scène qui est décrite par les restaurateurs : ils préparent la commande et le livreur demande : 'C'est quoi votre spécialité ?' . Le restaurateur répond : 'Ce sont des spécialités israéliennes', et le livreur dit alors : 'Ah ben non, je ne livre pas aux Juifs' et annule la livraison", a relaté à l'AFP Me Raphaël Nisand.

L'avocat a également porté plainte ce dimanche, à la fois contre le ou les livreurs, mais aussi contre la société Deliveroo, au nom du Consistoire israélite du Bas-Rhin et du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA).

"Le Consistoire israélite du Bas-Rhin considère qu'il est intolérable que des livreurs travaillant pour la société Deliveroo osent pratiquer ouvertement une discrimination antisémite", a réagi dans un communiqué Maurice Dahan, le président de la section locale de cet organe chargé d'administrer le culte juif.