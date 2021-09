Cinq individus proches d'un groupe néo-nazi soupçonnés de planifier un attentat

Cinq hommes âgés de 23 à 58 ans ont été placées en garde à vue depuis mardi 21 septembre par les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), selon les informations du journal Le Parisien confirmées par l'Agence France-Presse. Une commission rogatoire a été décidée par un juge antiterroriste chargé du dossier "Honneur & Nation", ouvert en février à l'encontre de ce groupe d'extrême-droite éponyme qui prétend lutter pour "la sauvegarde du patrimoine et des traditions face à la mondialisation et le capitalisme".

Les interpellations ont eu lieu en mai dernier à la suite d'échanges entre les différents individus, notamment des recherches sur d'éventuels explosifs et des repérages. Ils ont été arrêtés de manière simultanée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Nièvre et en Charente-Maritime ainsi que dans deux prisons, où deux suspects étaient déjà détenus pour d'autres faits.

Parmi les trois autres suspects figure le fondateur de 29 ans du groupe "Honneur & Nation", Sébastien Dudognon, ancien secrétaire départemental en Corrèze du Front national de la jeunesse (FNJ). Ce dernier a d'ores et déjà été condamné en 2018 à trois mois de prison avec sursis après avoir publié sur Facebook une photo d’une femme blonde violée par un migrant. Les gardes à vue des cinq suspects doivent s'achever vendredi.

Ce n'est pas la première enquête liée à l'ultradroite ouverte en France. Depuis 2017, six enquêtes liées à des projets d'attentats liés à cette nébuleuse ont été ouvertes par le parquet antiterroriste. Pas plus tard que début avril, l'institution demandait un procès pour neuf membres d'un groupe surnommé "OAS", démantelé en 2017, qui soupçonné de vouloir s'en prendre à des musulmans ou à des personnalités telles que Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon. Le procès en correctionnelle de six d'entre eux a débuté mardi.